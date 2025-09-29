عرض عسكري للقوى البحرية السورية ضمن فعاليات يوم السياحة العالمي

انطلاق مهرجان العودة إلى المدارس في مدينة الزبداني بريف دمشق
كلمة وزير النقل السيد يعرب سليمان بدر خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
رتل لقوات سوريا الديمقراطية يغادر حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب تحت إشراف وزارة الدفاع
افتتاح ثلاث مدارس بعد ترميمها في ريف اللاذقية الشمالي
أكثر من 110 فرسان في بطولة النصر الثانية بنادي الفروسية في الديماس بريف دمشق
