وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى مرفأ طرطوس لتعزيز الأمن الغذائي

تصريح قائد شرطة محافظة اللاذقية المقدم مصطفى صبوح لـ سانا حول الواقع الأمني في المدينة
مؤسسة مياه دمشق وريفها توقّع اتفاقية تعاون مع منظمة “رحمة بلا حدود”
مدينة الحجر الأسود.. جرحٌ مفتوح جنوب دمشق
نقيب الاقتصاديين السوريين لـ سانا: خارطة اقتصادية جديدة تشهدها سوريا
وفد من وزارة الداخلية يطلع على الواقع الأمني في مدينة رأس العين شمال الحسكة
