محافظة حماة تكرم الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي
مكتب المرأة في مديرية الشؤون السياسية بحلب ينظم جلسة حوارية نسائية
قافلة مساعدات إنسانية قطرية تدخل السويداء عبر ريف درعا
وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى مرفأ طرطوس لتعزيز الأمن الغذائي
احتفالات أبناء الطوائف المسيحية بعيد الصليب في مدينة معلولا بريف دمشق
هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا توقع مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسف
طفل من بلدة معرة مصرين بريف إدلب يتوج بطلاً للجمهورية في رياضة الكيك بوكسينغ
الرئيس الشرع: لسنا في زمن أن الرئيس هو من يقرر كل شيء
