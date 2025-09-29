وفد من هيئة الطيران المدني والنقل الجوي يصل إلى مطار دير الزور المدني لإعادة تأهيله وتطويره

ضمن حفل ضخم أقيم في مدينة إدلب…  دخول الطلاب والطالبات من حفظة القرآن الكريم إلى الملعب البلدي
تقديم مساعدات في بلدة المليحة الشرقية بريف درعا للمهجرين الذين نزحوا من ريف السويداء
كنيسة مريم العذراء في دير الزور.. بين الدمار والأمل بإعادة الإعمار
وزير الخارجية يستقبل وفداً من الجمهورية الإيطالية في قصر الشعب بدمشق
كلمة وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني أمام مجلس حقوق الإنسان
