إعادة افتتاح مخبز عين التينة الآلي بريف اللاذقية بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أطنان يومياً

اللاذقية-سانا

افتتحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية، بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية، اليوم الإثنين، مخبز عين التينة الآلي في منطقة الحفة بريف المحافظة، بعد إعادة تأهيله وتحديثه، لتأمين احتياجات نحو 30 ألف نسمة من الخبز.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية وطرطوس عبد الوهاب السفر في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة افتتاح المخبز جاءت بعد إنجاز أعمال تأهيله وتحديث تجهيزاته، لافتاً إلى أن طاقته الإنتاجية تصل إلى نحو 10 أطنان يومياً، بما يسهم في توفير خبز بمواصفات جيدة لأهالي المنطقة.

وأشار السفر إلى أن إعادة تأهيل المخبز تأتي ضمن خطة المؤسسة السورية للمخابز لإعادة تأهيل المنشآت الخدمية، مبيناً أنه سيتم قريباً افتتاح أربعة مخابز أخرى في المحافظة، بهدف رفع جاهزية قطاع المخابز وتحسين مستوى الخدمة.

بدوره، بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والطاقة عدنان أمهان أن أعمال التأهيل شملت الجوانب المدنية والميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى تركيب خط إنتاج جديد بطاقة تتراوح بين 5 و6 أطنان يومياً، لتغطية احتياجات بلدة عين التينة والقرى المجاورة.

يذكر أن فرع المؤسسة العامة للمخابز في اللاذقية باشر أعمال تأهيل المخبز في شباط الماضي، وشهدت المحافظة خلال العام الماضي افتتاح عدد من المخابز، منها مخبز بسنادا ومخبز الكرامة الثاني الحديث في منطقة صليبة، ضمن جهود تحسين إنتاج الخبز وتلبية احتياجات الأهالي.