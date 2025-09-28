وزير الزراعة ومحافظ حماة يزوران منشآت زراعية لتقييم الواقع ودعم المزارعين

الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا خرق للقانون الدولي وتصعيد خطير يستهدف استقرارها
مؤتمر صحفي في وزارة الصحة لإطلاق برنامج تطوير البورد السوري
أكاديميون اقتصاديون يؤكدون أهمية قرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا بجذب الاستثمارات الخارجية
أهالي دمشق يحتفلون بإطلاق الهوية البصرية الجديدة في ساحة العباسيين
الانتهاء من صيانة البنية التحتية ضمن مشروع إعادة تأهيل طريق باب توما – القشلة
