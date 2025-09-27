مشاهد من حفل افتتاح قلعة حلب بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة
الشيخ ليث البلعوس ومدير الأمن في السويداء سليمان عبد الباقي يزوران جبل السماق
وزير الثقافة: ثقافتنا الأصيلة عصيّة على الطمس، وافتتاح قلعة حلب إشارة إلى التعافي
القلعة كما يراها أهالي حلب، رمزٌ للسياحة وعودة الحياة
نائب رئيس غرفة صناعة الأردن: معارض مستلزمات البناء منصة دعم مهمة لمرحلة إعادة الإعمار
مشاهد جوية من حفل افتتاح قلعة حلب
سائح صيني: الحضارة السورية فريدة بنقوشها
معرض “سيريا بيلد” في مدينة المعارض بريف دمشق.. منصة لإعادة الإعمار وتطوير قطاع البناء
Sign in to your account
تذكرني