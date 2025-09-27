مشاهد جوية من حفل افتتاح قلعة حلب

مدير المؤسسة العامة للإسكان أيمن المطلق: نتطلع لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة
بحضور وزير النقل الدكتور يعرب بدر… ورشة عمل تخصصية حول الاستفادة من تطبيقات التحول الرق
محافظ درعا يلتقي أئمة وخطباء المساجد في المحافظة دعماً لحملة أبشري حوران
سانا تستطلع آراء أهال من دمشق حول افتتاح وزارة الداخلية أول دائرة متخصصة لشكاوى المواطنين
في ذكرى تحرير المدينة من النظام البائد.. عرض عسكري مهيب لجهاز الأمن الداخلي في شوارع مدينة إدلب
