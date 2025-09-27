مشاهد جوية من حفل افتتاح قلعة حلب
سائح صيني: الحضارة السورية فريدة بنقوشها
معرض “سيريا بيلد” في مدينة المعارض بريف دمشق.. منصة لإعادة الإعمار وتطوير قطاع البناء
جولة تفقدية لوزير الصحة في مشفى النور بريف إدلب لتقييم التجهيزات والاحتياجات الطبية
حفل خاص لافتتاح قلعة حلب ومعرض المنتجات التراثية ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للسياحة
توافد الأهالي إلى قلعة حلب للمشاركة بحفل الافتتاح احتفاء بيوم السياحة العالمي
التجهيزات الأخيرة لانطلاق حفل الافتتاح الرسمي لقلعة حلب ومعرض المنتجات التراثية
جولة علمية ثقافية في المتحف الوطني ودمشق القديمة للتعريف بالهوية التاريخية لدمشق
