كلمة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن خلال إطلاق فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”

العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من شهداء القوى الشرطية والأمنية بمدينة القرداحة
ابتكارات طلابية في مجال الروبوت تلفت أنظار زوار معرض دمشق الدولي
كلمة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” المقامة في العاصمة المصرية القاهرة
خمسون فناناً وفنانة يشاركون في معرض “اللوحة الصغيرة” بحلب
توافد عدد من الوزراء وشخصيات اجتماعية ودينية للمشاركة في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
