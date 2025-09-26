تكريم الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية على مستوى محافظة درعا

لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع وفد يضم شخصيات من مدينة حلب وريفها
شرطة دير الزور تحتفل بيوم المرور العالمي بتنظيم مسير استعراضي
افتتاح أول شاطئ عام ومجانيّ في اللاذقية
كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع بالاجتماع الدوري لمجلس وزراء الجمهورية العربية السورية بحضور عدد من مسؤولي الهيئات
مؤتمر اتحاد شركات الشحن الدولي يركز على تطوير قطاع النقل في سوريا
