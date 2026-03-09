الرئيس الشرع يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا

افتتاح مدرستين في ريف حلب الجنوبي لتحسين واقع التعليم في المنطقة
أهالي الرقة يحتفلون مع عناصر وزارة الدفاع بساحة دوار النعيم بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار
إطلاق ورشة العمل الفنية حول إعداد خطط التنمية المحلية في حماة
إعادة تأهيل آبار عين الزرقا في معرة النعمان تخفيفاً لمعاناة الأهالي وتأمين مياه الشرب
المكتبة الوقفية في حلب تفتح أبواب إرثها الديني والتراثي لزوار معرض دمشق الدولي للكتاب
