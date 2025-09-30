ورشة عمل لفرع نقابة أطباء الأسنان في درعا حول المداواة اللبية بالمجهر

درعا-سانا

نظم فرع نقابة أطباء الأسنان في درعا، ورشة عمل تدريبية بعنوان “المداواة اللبية بالمجهر اللبي واستخداماته ومحاسنه ومساوئه”، وذلك في صالة المركز الثقافي بالمدينة، بحضور عدد كبير من أطباء الأسنان والمهتمين بالشأن الطبي بالمحافظة.

وأوضح رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان بدرعا فؤاد الجنادي في تصريح لمراسل سانا: أن تنظيم يوم علمي للمعالجة اللبية يأتي في إطار التدريب المستمر ورفع السوية العلمية للحرص على تقديم أفضل الخدمات لأهلنا، تضمن تعريف الأطباء على أحدث التقنيات المستخدمة في العلاجات السنية وأفضل المواد المستخدمة بذلك.

وقال الجنادي: إن الإجراءات تمت بسلاسة وتعاون كامل من كل الجهات المعنية، ويأتي ذلك تجاوزاً لمرحلة سابقة زمن النظام البائد، حيث كنا نعاني فيها من تنظيم مثل هذه المؤتمرات والورشات.

بدوره رئيس اللجنة العلمية وأمين سر فرع النقابة محمد الشرع أشار في تصريح مماثل، إلى أنه تم تنفيذ العديد من الندوات والأيام الطبية، ونحن مستمرون بذلك، بهدف رفع سوية الزملاء وإبرازها وتهيئة الكفؤ منهم كأطباء محاضرين على مستوى سوريا، من خلال الاستمرارية في متابعة كل جديد بعالم طب الأسنان وتقديمه للزملاء الأطباء بيسر.

من جانبه، لفت الطبيب المشارك أحمد أبازيد اختصاصي مداواة لبية، إلى حرمان أطباء الأسنان سابقاً من إقامة مثل هذه الورشات، أما اليوم فإننا نشارك بفعالية كبيرة وبحضور أطباء أسنان كبار من أنحاء سوريا، وعرض حالات ترتقي بمستوى العمل الطبي، حيث تمت مناقشة أعمال طبية عالمية رائدة، وتأثيراتها على المعالجات اليومية.

من جهتهم، أكد العديد من أطباء الأسنان المشاركين، أن إقامة مثل هذه الورشات والأيام العلمية، تعمل على إطلاع الأطباء على كل جديد في هذا المجال، وتشعر الطبيب بأنه على تواصل مستمر مع المهنة وكل تقدم علمي فيها، بعد فترات قطيعة وحرمان مورست على الأطباء في زمن النظام البائد.