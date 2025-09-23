اجتماع في حماة لدراسة واقع الصناعة والتجمعات الصناعية العشوائية

شرطة كفرلوسين في محافظة إدلب تقبض على عصابة تمتهن سرقة الدراجات النارية من المخيمات
وزير التربية: معرض دمشق الدولي نافذة على العالم الخارجي
كلمة وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيريه التركي والأردني
إحياء ذكرى مجزرة الكيماوي في بلدة زملكا بريف دمشق
محافظة دمشق تنظم قرعة علنية لتوزيع المساكن البديلة في شرقي باب شرقي بدمشق
