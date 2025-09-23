تحديات زراعة الزيتون في إدلب بين تخريب النظام البائد والجفاف.

محافظ حلب عزام الغريب يتفقد مراحل تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية
محافظ درعا يبحث احتياجات القطاع الصحي ضمن المرحلة الثانية من حملة أبشري حوران
الشؤون الاجتماعية والعمل في معرض دمشق الدولي.. تمكين الشباب ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة
أصحاب فعاليات تجارية في دمشق: اتفاقيات الطاقة ستسهم في زيادة حركة الأسواق وإنعاش الاقتصاد
وزير الإدارة المحلية والبيئة: المعرض تأكيد على حالة التعافي التي تعيشها سوريا
