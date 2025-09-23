ورشة تدريبية على استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض السل في طرطوس
لوحة جدارية على حائط منزل مدمر دعماً لحملة الوفاء لإدلب
حديقة الجولان البيئية بالقنيطرة تستعيد رونقها وتفتح أبوابها للأهالي
دعماً لحملة الوفاء لإدلب سوريون ينظمون حملة لجمع التبرعات في العاصمة النمساوية فيينا
خطوات طموحة لرياضة القنيطرة نحو المنافسة وتحقيق الإنجازات
قانون الخدمة المدنية في مناقشات لإصلاح الإدارة العامة
مهرجان “ربيع حماة” يرسّخ ذاكرة الفرح والتراث
محافظ السويداء يتحدث عن خارطة الطريق لحل الأزمة في المحافظة
Sign in to your account
تذكرني