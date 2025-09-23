ورشة تدريبية على استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض السل في طرطوس

من الفوانيس اليدوية إلى الزينة الحديثة.. سوق المسكية بدمشق ينعش طقوس شراء زينة شهر رمضان الكريم
“دير الزور تستاهل”.. متبرعة تتحدث لمراسل سانا عن مشاركتها في حملة “دير العز”
إقبال كبير من الأهالي على مهرجان التسوق بالزبداني في ريف دمشق
شلالات الزاوية في مصياف كنز سياحي على سفوح الجبال
آراء بعض الحضور المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري خلال يومه الثاني
