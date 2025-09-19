مقبرة العتيبة تُعيد جُرح الغوطة.. أم تتعرف على جثة ابنها
مشروع لتأهيل وتزفيت الطرقات ضمن الحملة المجتمعية “اللاذقية نحن أهلها”
إعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني
منازل بين أنقاض وأمل حي القابون الدمشقي المدمر جراء قصف النظام البائد
المعرض العربي للبناء “أرابيكس” في حلب، مشاركة مميزة بمجالات الطاقة
مكتب استثمار حلب يعرض مشاريع استراتيجية ويكشف آليات جذب المستثمرين الجدد
مشاهد جوية لحجم الدمار في حي الحجر الأسود بريف دمشق جراء قصف النظام البائد
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في العتيبة بريف دمشق
