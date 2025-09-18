وزير الأوقاف يتفقد أعمال ترميم المساجد في جبل الأكراد باللاذقية.

الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع في زيارة للبطريرك يوحنا العاشر يازجي
المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض محمد حمزة: دورة هذا العام تعكس صورة سوريا الواثقة
افتتاح فندق “بارك بلازا صلنفة” بريف اللاذقية بعد تأهيله لدعم السياحة الشتوية
وزير الاقتصاد والصناعة السوري يتحدث لـ سانا حول زيارته إلى المملكة العربية السعودية
احتفالات عيد الفصح المجيد في دمشق.. فرحٌ وأمنيات بغد أجمل لسوريا وشعبها
