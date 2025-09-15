وزير الثقافة ومحافظ حماة يبحثان تفعيل المؤسسات الثقافية وتعزيز دور المثقفين المحليين

قوى الأمن العام ووزارة الدفاع تؤدي عملها على الحواجز المحيطة بمدينة اللاذقية، لضمان سلامة المدنيين، ومنع فلول النظام البائد من تنفيذ أي أعمال تخريبية
مستشفى إدلب الجامعي يستأنف استقبال المرضى وتقديم خدماته الطبية بشكل مجاني
استعدادات مكثفة للجناح السوري للمشاركة في معرض دمشق الدولي
التعليم والخدمات والصحة.. ماذا يطلب أهالي دمشق من الحكومة السورية الجديدة؟
فعاليات متنوعة في معرض دمشق الدولي ترسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى