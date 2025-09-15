مؤتمر الجمعية العمومية الاستثنائي للاتحاد العربي لكرة القدم في دمشق
افتتاح مدرسة دوما للبنين بريف دمشق بعد أعادة ترميمها وتأهيلها
فعالية في درعا لمساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية على اختيار اختصاصاتهم الجامعية
وزير الثقافة ومحافظ حماة يبحثان تفعيل المؤسسات الثقافية وتعزيز دور المثقفين المحليين
“وجهتك الأكاديمية” ملتقى في اللاذقية لمساعدة الناجحين في الثانوية على اختيار تخصصهم
وجهتك الأكاديمية.. ملتقى في جامعة حماة لمساعدة الطلاب على اختيار كلياتهم الجامعية
من رومية إلى طرطوس، شاب سوري يحقق حلمه ويؤسس مشروعه الخاص
وزير الزراعة التركي لـ سانا: سنقدم جميع أشكال الدعم والمساعدة لوزارة الزراعة في سوريا
