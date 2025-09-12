“حوار لأجل الانتخابات” جلسة حوارية في منطقة الأتارب بريف حلب

صناعة الأثاث في سقبا.. إرث عريق يتحدى الظروف
حاضنة دمر الثقافية في معرض دمشق الدولي.. تجسيد للتراث الدمشقي
رئيس غرفة تجارة حلب: صندوق التنمية السوري سيسرع من عملية التعافي
معرض الصناعات التجميلية بدمشق يؤكد قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية
قوات الجيش العربي السوري والأمن الداخلي تؤمن خروج عوائل من السويداء إلى مناطق آمنة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى