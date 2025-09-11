الرئيس أحمد الشرع يجري اتصالاً هاتفياً دعماً لحملة “دير العز”

كلمة وزير التربية والتعليم السيد محمد عبد الرحمن تركو خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
فنون دمشقية متنوعة ضمن جناح وزارة الثقافة في معرض دمشق الدولي
الرئيس الشرع خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي: لا مبرر لبقاء العقوبات بعد إسقاط النظام
الرئيس الشرع يلتقي عضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتزمان
خطاب وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
