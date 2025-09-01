خلال مشاركتها في معرض دمشق الدولي شركة سعودية تعلن بدء أعمالها في سوريا
عزيمة لا تنكسر كيف نجح حرفي في مواصلة عمله رغم الصعاب؟
وزير الصحة من معرض دمشق الدولي: مشاركتنا تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين
افتتاح كنيسة “القديسة آنا” في قرية اليعقوبية غربي إدلب
وزير النقل: مستعدون لتقديم التسهيلات لإنجاح أي فرص استثمارية في قطاع النقل
كرنفال “بيت بيوت” في اللاذقية يستعرض تراث سبع محافظات سورية
“مع بعض، حلب أحلى”.. تكريم مبادرات شبابية ومجتمعية شاركت بحملة “لعيونك يا حلب”
حضور لافت للشركات المصرية في معرض دمشق الدولي
