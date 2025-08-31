نكهات وأطعمة متنوعة في شارع الأكل.. ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي

معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير النقل يتفقدان أجنحة الوزارة بمعرض دمشق الدولي
زوار ومشاركون: معرض أغريتكس أمل جديد للتعافي الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية داخل سوريا
محافظ إدلب ومدير الصحة يطمئنان على جرحى الانفجار الذي وقع في معرة مصرين بريف إدلب الشما
استعدادات واسعة لحملة “أبشري حوران” على مدرج بصرى الشام
وزير التعليم العالي الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ يتحدث لـ سانا حول واقع الجامعات السورية
