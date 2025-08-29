وزير السياحة: المشاركة في معرض دمشق الدولي تعيد الدماء إلى الجسد السياحي

زوار موتوريكس 2025: المعرض فرصة للتعرف على السيارات الكهربائية
مشروع تأهيل جسر الرستن في ريف حمص.. شريان رئيسي يصل شمال سوريا بجنوبها
اتحاد غرف التجارة السورية: معرض دمشق الدولي فرصة لتعزيز الشراكات الاستثمارية
مزاد للخيول العربية الأصيلة في مدينة دوما بريف دمشق
سانا تستطلع آراء أهالي حلب حول الخدمات التي تقدمها الحكومة لهم بعد التحرير وأبرز مقترحاتهم لتطويرها
