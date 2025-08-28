بالتعاون مع إدارة منطقة الحفة منظمة نعمة للإغاثة والتنمية تطلق مشروعاً لترميم المنازل

داريا تحيي ذكرى شهداء مجزرة آب 2012 التي ارتكبها النظام البائد
إطلاق المبادرة الوطنية “أعيدوا لي مدرستي” في سوريا تأكيداً على حق التعليم للأطفال
أهالي كسب في ريف اللاذقية يساعدون فرق الدفاع المدني السوري في إخماد الحرائق
مؤسسات وفرق تطوعية تنظم حملة تشجير في عدد من حدائق بلدة صحنايا بريف دمشق
جولات مكثفة لدوريات الرقابة التموينية على الأسواق في حلب للتأكد من صلاحية المواد الغذائية
