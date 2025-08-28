الرئيس الشرع: أهل سوريا هم أهل الصناعة والتجارة وهم أسياد هذا الفن

صفحة استثمارات جديدة من قصر الشعب تُثري حكاية بناء الوطن
قوات الأمن الداخلي تبدأ بالانتشار ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السويداء لضمان تنفيد وقف
الرئيس الشرع يلتقي بوفد هيئة الإصلاح في محافظة درعا
محافظ حلب المهندس عزام الغريب يفتتح محطة الصناعة في مدينة الأتارب بريف المحافظة، لضخ مياه الشرب بالطاقة الشمسية
سيربترو 2025 يختتم فعالياته.. زيادة بنسبة 80 بالمئة بالمساحة وعدد الدول المشاركة مقارنة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى