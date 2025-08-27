بعد 14 عاماً من التهجير.. آلاف النازحين يعودون إلى قراهم في ريف إدلب الجنوبي
وزارة التنمية الإدارية تطلق برنامجاً تدريبياً حول المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
الحمام العثماني في حمص.. تحفة أثرية وقبلة سياحية
وصول قافلة المساعدات الإغاثية إلى ممر بصر الحرير في طريقها إلى محافظة السويداء
جامعة حلب تفتتح أول صيدلية افتراضية لتدريب طلاب كلية الصيدلة
قافلة مساعدات إغاثية وغذائية تصل إلى جسر مدينة إزرع متوجهة إلى محافظة السويداء
محافظ درعا يلتقي أئمة وخطباء المساجد في المحافظة دعماً لحملة أبشري حوران
وزيرا النقل والسياحة يطلقان مشروع مجمع وفندق غاليري الحجاز في دمشق
Sign in to your account
تذكرني