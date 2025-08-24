مستثمر من المملكة العربية السعودية يزور مدينة بصرى الشام للاطلاع على الفرص الاستثمارية

مأدبة إفطار رمضانية لجرحى معركة النصر والتحرير في حماة تقديراً لتضحياتهم
احتفالات عيد الفصح المجيد في دمشق.. فرحٌ وأمنيات بغد أجمل لسوريا وشعبها
بعد الاتفاق مع قوات الأمن العام وضمن جهودها لإعادة الأمن والاستقرار.. وجهاء بلدة تعنيتا في ريف بانياس يسلمون السلاح الموجود في البلدة
وزير الاقتصاد يعقد اجتماعاً موسعاً مع الصناعيين والمستثمرين في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب
هديتنا بجدارية، فعالية فنية مجتمعية تهدف لرسم ملامح مدينة طرطوس على الجدار بمشاركة العديد من الفرق التطوعية
