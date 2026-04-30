“ريفنا بعدستك”.. مسابقة لتوثيق المقاصد السياحية في ريف دمشق

‌‏ريف دمشق-سانا

لإبراز الجمال الطبيعي والمقومات السياحية التي تزخر بها محافظة ريف دمشق، أطلقت مديرية السياحة بالتعاون مع مديرية الإعلام في المحافظة مسابقة “ريفنا بعدستك”، بهدف إتاحة الفرصة أمام هواة التصوير والمحترفين لتوثيق المشهد السياحي بعدساتهم.

‏تفاصيل المسابقة

‏دعت مديرية السياحة في إعلانها المتقدمين للمسابقة التي تجري برعاية محافظة دمشق إلى التقاط صور أو مقاطع “ريلز” تعبّر عن الواقع السياحي، على أن يكون آخر موعد لتقديم المشاركات يوم الـ 4 من أيار الجاري، مشترطةً أن تكون الأعمال ملتقطة حديثاً في مختلف مناطق ريف دمشق، وأن تعكس وجهها الحضاري والطبيعي.

‏

‏وأوضحت المديرية، أنه سيتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لاختيار أفضل 10 صور و10 مقاطع “ريلز”، على أن يتم بعدها فتح باب التصويت للجمهور عبر صفحة “مديرية سياحة ريف دمشق” على موقع فيسبوك، خلال الفترة من الـ 8 حتى الـ 12 من أيار، لاختيار الفائزين بالمراكز الأولى.

‏

‏الجوائز

‏‏خصصت المديرية جوائز مالية قيّمة للفائزين، حيث يحصل المركز الأول في مسابقة مقاطع “ريلز” على 2.5 مليون ليرة سورية قديمة، والمركز الثاني على 2 مليون ليرة، والثالث على 1.5 مليون ليرة، فيما يحصل الفائزون من المركز الرابع حتى العاشر على هدية رمزية، أما في مسابقة الصور، فيحصل المركز الأول على 1.5 مليون ليرة، والثاني على مليون ليرة، والثالث على 500 ألف ليرة، مع هدايا رمزية للمراكز من الرابع حتى العاشر.

‏



‏الشروط

‏‏شددت المديرية، على ضرورة أن تكون الصور والمقاطع أصلية وغير منسوخة أو معدلة بشكل يخل بالمصداقية، وأن يلتزم المشاركون بالقيم الأخلاقية وعدم تضمين أي محتوى مسيء أو مخالف، مشيرة إلى أنه يُسمح لكل مشارك بإرسال صورة واحدة فقط ومقطع “ريلز” واحد فقط، مؤكدةً أن جميع الأعمال المقدمة تصبح ملكية حصرية لمديريتي الإعلام والسياحة بريف دمشق.

‏



‏آلية المشاركة والتكريم

‏تتم المشاركة بإرسال الأعمال عبر الباركود المخصص، مرفقة بالاسم الثلاثي ورقم الجوال، فيما سيتم توزيع الجوائز ضمن حفل رسمي يكرم فيه الفائزون، في خطوة تعكس اهتمام الجهات المعنية بدعم المواهب المحلية والترويج للإرث السياحي السوري بأدوات عصرية.

‏

‏وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة وزارة السياحة ومحافظة ريف دمشق لتعزيز الوعي السياحي وإشراك المجتمع المحلي في الترويج للمعالم السياحية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة، والتي تشمل مناطق أثرية وتاريخية ومنتجعات طبيعية ومواقع دينية.