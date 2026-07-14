في الاجتماع الـ 48 في بانكوك.. سوريا تؤكد أهمية الحفاظ على ‏فعالية آليات بروتوكول مونتريال‎‏

‎بانكوك-سانا

أكد مدير التغيرات المناخية والتوعية البيئية في وزارة الإدارة ‏المحلية والبيئة السورية أنس الرحمون، أهمية إجراء تقييم متأنٍ ‏لمتطلبات تحسين الكفاءة المالية وتعزيز الاستدامة، معرباً عن دعم ‏سوريا لجميع أدوات التحسين الممكنة، شريطة الحفاظ على فعالية ‏الآليات المؤسسية لبروتوكول مونتريال، بوصفها أحد أهم عوامل ‏نجاحه على مدى العقود الماضية‎.‎

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وأوضح الرحمون خلال مداخلة له اليوم الثلاثاء ضمن الاجتماع الـ ‌‏48 للفريق العامل المفتوح العضوية لبروتوكول مونتريال (‎ (OEWG ‌‎ 48والمنعقد في مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في العاصمة ‏التايلاندية بانكوك، أن أي توجه نحو استبدال الاجتماعات ‏الحضورية بالاجتماعات الافتراضية بشكل كامل قد يحد من فعالية ‏هذه الآلية، ‏ولا سيما بالنسبة للدول العاملة وفق المادة الخامسة‎.‎

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ولفت الرحمون إلى أن تجربة الاجتماعات الافتراضية خلال جائحة ‏كوفيد-19، رغم أهميتها كحل بديل في الظروف الاستثنائية، ‏أظهرت تحديات تتعلق بالاستقرار التقني، وصعوبة التفاعل ‏المباشر، ومحدودية فرص بناء التوافقات، إضافة إلى تفاوت ‏المناطق الزمنية وما يسببه ذلك من أثر على المشاركة المتكافئة ‏والفعالة بين الأطراف‎.‎

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كما أشار الرحمون إلى أن تغيير تواتر الاجتماعات لتصبح مرة كل ‏سنتين، وخاصة في مرحلة تنفيذ تعديل كيغالي، قد يؤدي إلى ‏إضعاف المتابعة المنتظمة للتقدم المحرز، وتقليل فرص معالجة ‏التحديات الفنية والتنفيذية في الوقت المناسب، بما قد ينعكس سلباً ‏على الأداء بدلاً من تحقيق التحسين المنشود‎.‎

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وأكد الرحمون أهمية الحفاظ على شمولية المشاركة وفعالية آليات ‏العمل، ومعالجة التحديات الفنية والتنفيذية في توقيتها المناسب، بما ‏يضمن استمرار فاعلية مسار العمل متعدد الأطراف في إطار ‏بروتوكول مونتريال‎.‎

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وأعرب الرحمون عن تأييد سوريا للملاحظات المقدمة من وفد ‏مملكة البحرين فيما يتعلق بباقي الخيارات المطروحة، ولا سيما ما ‏يتصل بأهمية الحفاظ على شمولية المشاركة وفعالية آليات العمل، ‏بما يعزز قدرة الأطراف على مواصلة التنسيق والمتابعة وتنفيذ ‏الالتزامات بصورة أكثر كفاءة وتوازناً‎.‎

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وتشارك سوريا في الاجتماع الـ 48 للفريق العامل المفتوح ‏العضوية لبروتوكول مونتريال‎ (OEWG 48) ‎في مركز الأمم ‏المتحدة للمؤتمرات في بانكوك، في الفترة من 13حتى 17 تموز ‏الجاري، تحت عنوان “من التزامات كيغالي إلى تقديم التبريد ‏المستدام”، بهدف مناقشة تقليل انبعاثات غازات التبريد، وتعزيز ‏كفاءة الطاقة، وتسهيل تحويل تعهدات بروتوكول مونتريال إلى نظم ‏تبريد منخفضة الانبعاثات‎.‎

يذكر أن بروتوكول مونتريال هو معاهدة دولية تاريخية وُضعت ‏للتوقيع في 16 أيلول عام 1987، وتهدف إلى حماية طبقة الأوزون ‏من خلال التخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة ‏للأوزون مثل مركبات الكلوروفلوروكربون (‏CFCs‏) المستخدمة في ‏التبريد.