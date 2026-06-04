مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

الجزائر-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل في الجزائر السعيد السعيود، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.