مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

photo 2026 06 04 18 46 01 مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

الجزائر-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل في الجزائر السعيد السعيود، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

photo 2026 06 04 18 45 40 مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
photo 2026 06 04 18 45 50 مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
photo 2026 06 04 18 45 56 مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
photo 2026 06 04 18 45 58 مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
وفد من وزارة الداخلية يشارك في المؤتمر العربي لمواجهة جرائم تقنية المعلومات بتونس
التربية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل
الشيباني: نغادر نيويورك وسوريا أكثر حضوراً وصلابةً ودبلوماسيتنا أكثر انفتاحاً وتوازناً
حضور سوري في ورشة العمل الإقليمية حول حوكمة البيانات البيئية في غرب آسيا
مباحثات سورية قطرية لدعم جهود إعادة بناء المنظومة الصحية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك