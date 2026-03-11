علبي: سوريا تؤكد على سلامة لبنان وأمنه وتستنكر التصعيد والقصف الذي يتعرض له

نيويورك-سانا

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن الجمهورية العربية السورية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد الخطير الحاصل في المنطقة، والذي كان له ارتدادات كبيرة على كل الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، ومن جملة هذه الارتدادات ما يتعرض له لبنان الشقيق وشعبه وبنيته التحتية”.

وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول لبنان: إن سوريا تؤكد على سلامة لبنان وأمنه وتستنكر التصعيد والقصف الذي يتعرض له، والذي من شأنه أن يعرقل دور الدولة اللبنانية في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها، ومن بينها جهود نزع سلاح ميليشيا حزب الله.

وأوضح علبي أن سوريا تحذر من تداعيات النزاع الحاصل حالياً الذي قد يؤدي استمراره إلى توسيع رقعة الصراع بشكل يتعارض مع مصالح لبنان والمنطقة عموماً، ولا سيما مع تزامن ذلك مع انتهاكات إسرائيل المتكررة للسيادة السورية من خلال التوغل في الأراضي السورية واحتلال أراضٍ جديدة منذ الثامن من كانون الأول 2024، في خرق لاتفاق عام 1974.

وشدد علبي على رفض سوريا سياسات تهجير المدنيين تحت وطأة القصف والتدمير، لما لها من تداعيات إنسانية كبيرة على لبنان وسوريا معاً، وسيكون من الصعب احتواؤها، كما ترحب سوريا بقرار الحكومة اللبنانية المتعلق برفض أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج مؤسسات الدولة الشرعية.

وأشار مندوب سوريا إلى أن العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان منذ سقوط النظام البائد وحتى الآن خطت نهجاً جديداً، يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مضيفاً: إن هذه العلاقة تجلت بإجراء العديد من الزيارات الرسمية المتبادلة لبحث المسائل السياسية والفنية.

وفي سياق متصل، لفت علبي إلى إدانة سوريا بأشد العبارات كل أشكال الاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تطال أمن واستقرار دول الخليج العربي والأردن والعراق، وتعرب عن تضامنها الكامل مع تلك الدول الشقيقة التي تتعرض لهذه الاعتداءات الغاشمة، وتدعو إلى احترام سيادتها وسلامة أراضيها.

يتبع..