باكستان: الاعتداءات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تقوض السلام والاستقرار ‏الإقليميين

وزارة الخارجية الباكستانية باكستان: الاعتداءات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تقوض السلام والاستقرار ‏الإقليميين

إسلام أباد-سانا‏

أدانت باكستان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على مطار أبو الظهور ‏العسكري في محافظة إدلب.‏

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان على منصة “إكس” أن مثل هذه الأعمال ‏الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومن شأنها أن تقوض بشكل أكبر ‏السلام والاستقرار الإقليميين.‏

وشددت الوزارة على تضامن باكستان الثابت مع الشعب السوري، مجددة دعمها ‏الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وازدهارها.‏

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في وضع حد لانتهاكات الاحتلال ‏الإسرائيلي المتكررة للقانون الدولي، ومحاسبته على أفعاله التي تزعزع الاستقرار في ‏المنطقة.‏

وقوبلت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري، بإدانات عربية ودولية ‏واسعة، مع ‏دعوات للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات ‏الإسرائيلية المتكررة على ‏الأراضي السورية.‏

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