باكستان: الاعتداءات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تقوض السلام والاستقرار ‏الإقليميين

إسلام أباد-سانا
أدانت باكستان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب.
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان على منصة “إكس” أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومن شأنها أن تقوض بشكل أكبر السلام والاستقرار الإقليميين.
وشددت الوزارة على تضامن باكستان الثابت مع الشعب السوري، مجددة دعمها الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وازدهارها.
ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في وضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للقانون الدولي، ومحاسبته على أفعاله التي تزعزع الاستقرار في المنطقة.
وقوبلت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري، بإدانات عربية ودولية واسعة، مع دعوات للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.