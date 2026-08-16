الشيباني يبحث مع رئيس الوزراء القطري تطورات المنطقة وتطوير التعاون الثنائي

photo 2026 08 16 22 27 36 الشيباني يبحث مع رئيس الوزراء القطري تطورات المنطقة وتطوير التعاون الثنائي

 دمشق-سانا
 
بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، ‏مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، التطورات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على المنطقة العربية.
 
واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون الثنائي، بما يعزز العمل العربي المشترك.
 
كما تم التأكيد على تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في إعادة الإعمار والتعافي المبكر في سوريا.
 
وكان الشيباني التقى في الرابع من تموز الماضي الشيخ محمد بن عبد الرحمن في العاصمة الدوحة، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

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