بعد عودة أكثر من 3 ملايين سوري.. دعوة أممية لتسريع دعم التعافي في سوريا

جنيف-سانا‏

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح المجتمع الدولي إلى ‏تكثيف الدعم المقدم لجهود التعافي في سوريا، واستغلال الزخم المتعلق بالعودة ‏الكبيرة للاجئين السوريين إلى بلادهم.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن صالح قوله في بيان في ختام زيارة استمرت ‏أسبوعاً إلى سوريا: “تقف سوريا عند منعطف تاريخي، فقد عاد أكثر من ثلاثة ملايين ‏سوري بالفعل من الخارج أو من مناطق أخرى داخل البلاد منذ كانون الأول 2024، ‏مما يدل على تصميمهم على إعادة بناء بلدهم”.‏

وأضاف: إنّ ” التعافي بهذا الحجم مهمة هائلة، لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، ‏ويتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك، وبسرعة”.‏

وحثّ صالح الحكومات والشركاء في مجال التنمية والتمويل على ترجمة الزخم ‏المتعلق بعودة السوريين إلى دعم ملموس لجهود التعافي، وسبل العيش، والبنية ‏التحتية، والخدمات الأساسية، مع مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة.‏

وأكدت المفوضية أن الزيارة سلطت الضوء على التزامها بدعم سوريا في الوقت الذي ‏تنتقل فيه البلاد من سنوات النزوح نحو التعافي وإعادة الاندماج والاستقرار. ‏

وكان الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق يوم الإثنين الماضي ‏المفوض الأممي والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ‏حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين سوريا والمفوضية السامية للأمم ‏المتحدة ‏لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة ‏للاجئين، ‏ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.‏

وزار المفوض السامي محافظات دمشق وإدلب وحلب، وهناك التقى مسؤولين ‏حكوميين وأسراً نازحة وعائدين ومجتمعات محلية، للاطلاع مباشرة على التقدم ‏المحرز والتحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة.‏