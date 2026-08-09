قناطري يبحث مع الجالية السورية في الولايات المتحدة تطوير الخدمات القنصلية

photo 2026 08 09 10 12 58 قناطري يبحث مع الجالية السورية في الولايات المتحدة تطوير الخدمات القنصلية

واشنطن-سانا

بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في واشنطن محمد قناطري، يرافقه القنصل أحمد المالاتي، مع أبناء الجالية السورية في مدن لويفيل بولاية كنتاكي، وإنديانابوليس بولاية إنديانا، وشيكاغو بولاية إلينوي، سبل تطوير الخدمات القنصلية، وتسهيل الإجراءات والاستجابة لاحتياجات المواطنين السوريين في الولايات المتحدة.

وذكرت السفارة عبر منصة “إكس” اليوم الأحد، أن اللقاءات التي شملت لقاءً خاصاً مع الشباب، ولقاءً موسعاً في شيكاغو، تناولت أبرز التطورات والقضايا السياسية، إضافة إلى الملفات القنصلية والخدمية وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء الجالية.

وأكد قناطري خلال اللقاءات أهمية تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الجالية، والاستماع إلى تطلعاتهم ومقترحاتهم، والعمل على ترسيخ إطار مؤسسي مستدام للتواصل والتعاون معهم في مختلف الولايات الأمريكية.

وأشار إلى أهمية مواصلة هذا النهج بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجالية، وتعزيز قنوات التواصل معها.

وكان قناطري، شارك في 31 تموز الماضي، في اجتماع ‏طاولة مستديرة بعنوان “الانتقال الحكومي وبناء الانخراط الدبلوماسي في سوريا“، نظّمه معهد نيو لاينز ‏للاستراتيجية والسياسات، بالشراكة مع مجلس سياسات الشرق الأوسط وفريق “الفراتس”، بحضور عدد من ‏الخبراء والأكاديميين.‏

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