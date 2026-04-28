وزير الإعلام يبحث مع السفير الموريتاني في دمشق تفعيل مذكرات تفاهم بين البلدين

034A2141 Copy وزير الإعلام يبحث مع السفير الموريتاني في دمشق تفعيل مذكرات تفاهم بين البلدين

دمشق-سانا

ناقش وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى مع السفير الموريتاني في دمشق الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى سبل تفعيل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين ولاسيما في المجال الإعلامي.

034A2163 Copy وزير الإعلام يبحث مع السفير الموريتاني في دمشق تفعيل مذكرات تفاهم بين البلدين

وأكد الوزير المصطفى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة بدمشق، حرص الحكومة السورية بعد التحرير على تعزيز البعد العربي في علاقاتها، وعودتها إلى محيطها العربي قولاً وفعلاً، معبّراً عن قرب الشعب الموريتاني من قلوب السوريين رغم البعد الجغرافي بين البلدين.

وأشار الوزير المصطفى إلى أنّ ترؤس سوريا لمجلس وزراء الإعلام العرب مع وجود موريتانيا عضواً فيه يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والعمل المشترك.

من جهته، عبّر السفير الموريتاني عن اعتزازه بتمثيل بلاده في دمشق، والتي تتمتع بمكانة تاريخية وحضارية هامة في الوجدان العربي والإسلامي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات السورية الموريتانية في عدد من المجالات، وتوسيع التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات.

الصفدي: نجاح سوريا نجاح للأردن والمنطقة
باراك: منخرطون مع جميع الأطراف للتوصل إلى الهدوء في السويداء
حضور لافت للمؤلفات الأدبية بأنواعها المختلفة في معرض دمشق الدولي للكتاب
بمشاركة سوريا انطلاق المؤتمر الدولي الرابع عشر لآثار الشرق الأوسط في ليون
جولة لـ سانا داخل المخبر المركزي التابع لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في منطقة برزة بدمشق
