وزير الإعلام يبحث مع السفير الموريتاني في دمشق تفعيل مذكرات تفاهم بين البلدين

ناقش وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى مع السفير الموريتاني في دمشق الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى سبل تفعيل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين ولاسيما في المجال الإعلامي.

وأكد الوزير المصطفى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة بدمشق، حرص الحكومة السورية بعد التحرير على تعزيز البعد العربي في علاقاتها، وعودتها إلى محيطها العربي قولاً وفعلاً، معبّراً عن قرب الشعب الموريتاني من قلوب السوريين رغم البعد الجغرافي بين البلدين.

وأشار الوزير المصطفى إلى أنّ ترؤس سوريا لمجلس وزراء الإعلام العرب مع وجود موريتانيا عضواً فيه يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والعمل المشترك.

من جهته، عبّر السفير الموريتاني عن اعتزازه بتمثيل بلاده في دمشق، والتي تتمتع بمكانة تاريخية وحضارية هامة في الوجدان العربي والإسلامي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات السورية الموريتانية في عدد من المجالات، وتوسيع التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات.