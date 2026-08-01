وصول أولى رحلات “صن إكسبريس” التركية إلى مطار حلب ‏إيذاناً ببدء التشغيل المنتظم

حلب-سانا
وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم السبت، أولى رحلات شركة ”صن إكسبريس” التركية، القادمة من مدينة أنطاليا، إيذاناً ببدء تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بين المدينتين.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عبر قناتها على التلغرام، أن بدء تسيير رحلات شركة “صن إكسبريس” بين مدينتي أنطاليا وحلب يشكل خطوةً جديدةً نحو استعادة حركة الطيران المنتظمة بين المدينتين.
ويأتي تشغيل هذا الخط في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حركة النقل الجوي وتوسيع شبكة الربط بين سوريا وعدد من الوجهات الإقليمية، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين ودعم النشاطين السياحي والاقتصادي.