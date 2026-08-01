وصول أولى رحلات “صن إكسبريس” التركية إلى مطار حلب ‏إيذاناً ببدء التشغيل المنتظم

IMG 20260801 115715 735 وصول أولى رحلات "صن إكسبريس" التركية إلى مطار حلب ‏إيذاناً ببدء التشغيل المنتظم

حلب-سانا

وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم السبت، أولى رحلات شركة ‌‏”صن إكسبريس” التركية، القادمة من مدينة أنطاليا، إيذاناً ببدء ‏تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بين المدينتين‎.‎

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عبر قناتها على التلغرام، أن ‏بدء تسيير رحلات شركة “صن إكسبريس” بين مدينتي أنطاليا ‏وحلب يشكل خطوةً جديدةً نحو استعادة حركة الطيران المنتظمة ‏بين المدينتين‎.‎

ويأتي تشغيل هذا الخط في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ‏حركة النقل الجوي وتوسيع شبكة الربط بين سوريا وعدد من ‏الوجهات الإقليمية، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين ودعم ‏النشاطين السياحي والاقتصادي‎.‎

IMG 20260801 115715 209 وصول أولى رحلات "صن إكسبريس" التركية إلى مطار حلب ‏إيذاناً ببدء التشغيل المنتظم
IMG 20260801 115715 783 وصول أولى رحلات "صن إكسبريس" التركية إلى مطار حلب ‏إيذاناً ببدء التشغيل المنتظم
IMG 20260801 115715 801 وصول أولى رحلات "صن إكسبريس" التركية إلى مطار حلب ‏إيذاناً ببدء التشغيل المنتظم
IMG 20260801 115715 866 وصول أولى رحلات "صن إكسبريس" التركية إلى مطار حلب ‏إيذاناً ببدء التشغيل المنتظم
IMG 20260801 115715 962 وصول أولى رحلات "صن إكسبريس" التركية إلى مطار حلب ‏إيذاناً ببدء التشغيل المنتظم
IMG 20260801 115715 282 وصول أولى رحلات "صن إكسبريس" التركية إلى مطار حلب ‏إيذاناً ببدء التشغيل المنتظم
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