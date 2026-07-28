غوتيريش: سوريا ستساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة وخارجها

نيويورك-سانا



أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن سوريا المستقرة والشاملة ستساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة وخارجها.



وقال غوتيريش في تدوينة على منصة إكس اليوم الإثنين: ” لن يكون الطريق أمامنا سهلاً، لكن ثمة فرصة حقيقية للمساهمة في بناء بلد يعيش فيه الجميع بكرامة ومساواة وأمن وسلام”، مشدداً على أن الأمم المتحدة ستكون شريكاً ثابتاً لسوريا في تلك الرحلة.



وكان غوتيريش أكد في وقت سابق اليوم في ختام زيارته إلى سوريا على وقوف المنظمة إلى جانب سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية.