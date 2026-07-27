بريطانيا تعزي سوريا بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور – دمشق

لندن-سانا

قدم القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري بيتش، تعازيه بضحايا الحادث المروي الأليم الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق، قبل يومين، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

وقال بيتش في منشور عبر منصة (إكس) اليوم الإثنين: “نشعر بحزنٍ عميق إزاء حادث السير المأساوي الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق”.

وأضاف: نتقدم بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً وقوف المملكة المتحدة إلى جانب جميع المتضررين في هذا المصاب الأليم.

وأدى حادث السير الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق أول أمس السبت، جراء تصادم حافلتي نقل ‏ركاب، إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 ‏آخرين.