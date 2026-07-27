بريطانيا تعزي سوريا بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور – دمشق

photo 15 2026 07 25 14 44 14 2 بريطانيا تعزي سوريا بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور – دمشق

لندن-سانا

قدم القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري بيتش، تعازيه بضحايا الحادث المروي الأليم الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق، قبل يومين، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

وقال بيتش في منشور عبر منصة (إكس) اليوم الإثنين: “نشعر بحزنٍ عميق إزاء حادث السير المأساوي الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق”.

وأضاف: نتقدم بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً وقوف المملكة المتحدة إلى جانب جميع المتضررين في هذا المصاب الأليم.

وأدى حادث السير الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق أول أمس السبت، جراء تصادم حافلتي نقل ‏ركاب، إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 ‏آخرين.

شرطة المرور تنظم حركة السير في مدينة حماة المحررة (صور)
افتتاح “مركز بريد صرين” في عين العرب.. مؤسسة البريد: يقدم خدمات حيوية للمواطنين
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب بمناسبة عيد الفطر المبارك
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث الشركة السورية للكهرباء
جمعية تنظيم الأسرة ورابطة معتقلي الثورة السورية تحتفلان بعيد الطفل العالمي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك