وزير الإدارة المحلية يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون البيئي ودعم قطاع النظافة

IMG 1414 وزير الإدارة المحلية يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون البيئي ودعم قطاع النظافة

دمشق-سانا ‏

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني مع السفير التركي في دمشق نوح يلماز، آفاق تعزيز التعاون المشترك ‏بين وزارتي البيئة في البلدين، وتطوير مجالات العمل البيئي.‏

IMG 1438 وزير الإدارة المحلية يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون البيئي ودعم قطاع النظافة

وذكرت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول سبل دعم قطاع النظافة في سوريا، ولا سيما من خلال ‏تقديم آليات ومعدات مخصصة لأعمال النظافة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز قدرات الوحدات الإدارية.‏

وناقش الجانبان التحضير لاتفاقيات تعاون مشتركة بين الوزارتين، تشمل تبادل الخبرات وتطوير مجالات العمل البيئي، ‏وتحويل فرص التعاون المتاحة إلى برامج ومشروعات تنفيذية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.‏

وكان الوزير عنجراني شارك في أيار الماضي بالاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة ‏الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31” بمدينة أنطاليا التركية، والذي تناول تنسيق المواقف وصياغة التوصيات قبيل انعقاد ‏المؤتمر، ودعم مسارات التعافي البيئي والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية.‏

IMG 1436 وزير الإدارة المحلية يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون البيئي ودعم قطاع النظافة
IMG 1420 وزير الإدارة المحلية يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون البيئي ودعم قطاع النظافة
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