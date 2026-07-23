وزير الإدارة المحلية يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون البيئي ودعم قطاع النظافة

دمشق-سانا ‏

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني مع السفير التركي في دمشق نوح يلماز، آفاق تعزيز التعاون المشترك ‏بين وزارتي البيئة في البلدين، وتطوير مجالات العمل البيئي.‏

وذكرت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول سبل دعم قطاع النظافة في سوريا، ولا سيما من خلال ‏تقديم آليات ومعدات مخصصة لأعمال النظافة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز قدرات الوحدات الإدارية.‏

وناقش الجانبان التحضير لاتفاقيات تعاون مشتركة بين الوزارتين، تشمل تبادل الخبرات وتطوير مجالات العمل البيئي، ‏وتحويل فرص التعاون المتاحة إلى برامج ومشروعات تنفيذية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.‏

وكان الوزير عنجراني شارك في أيار الماضي بالاجتماع التحضيري لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة ‏الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31” بمدينة أنطاليا التركية، والذي تناول تنسيق المواقف وصياغة التوصيات قبيل انعقاد ‏المؤتمر، ودعم مسارات التعافي البيئي والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية.‏