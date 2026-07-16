سوريا وألمانيا توقعان تشكيل اللجنة السورية-الألمانية المشتركة

دمشق-سانا

وقعت سوريا وألمانيا اليوم الخميس، إعلان ‏تشكيل اللجنة السورية-الألمانية المشتركة، كخطوة رسمية تؤسس لتنظيم تعاون دائم ‏بين ‏البلدين، وتعزز العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة والاحترام ‌‏المتبادل.‏

ومن الجانب السوري وقع مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة ‏قاديش، فيما وقع عن الجانب الألماني وزير الدولة في ‏وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية غيزا أندرياس ‏فون غاير، وذلك في قصر تشرين بدمشق.

وانطلقت اليوم أعمال الدورة الافتتاحية للجنة السورية-‏الألمانية ‏برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير ‌‏الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية غيزا أندرياس فون غاير، و‌‏بمشاركة مسؤولين ومختصين من الجانبين، لبحث سبل تطوير ‏التعاون في ‏عدد من القطاعات الحيوية.

وتضطلع اللجنة السورية الألمانية المشتركة بدور محوري في تنسيق التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ ‌‏التفاهمات في مجالات التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، والاستثمار، ‌‏والطاقة، والنقل، والطيران المدني، والعدالة الانتقالية، والمفقودين، ومعالجة ملف اللاجئين.‏

ويجسد إطلاق اللجنة توجّه سوريا نحو بناء شراكات دولية مؤسسية تنطلق ‌‏من أولوياتها الوطنية، وتضمن استدامة التعاون وتحقيق المصالح المتبادلة، ‌‏بما يخدم تطلعات الشعبين السوري والألماني.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع أجرى في الـ 29 من آذار الماضي زيارة رسمية، ‌‏برفقة وفد وزاري، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، التقى خلالها على مدى ‌‏يومين كبار المسؤولين الألمانيين، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، ‌‏وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع الإقليمية ‌‏والدولية، إضافة إلى عقد اجتماع مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية على ‌‏طاولة مستديرة، ولقائه الجالية السورية في ألمانيا، وتخلل هذه الزيارة توقيع ‌‏مذكرة تفاهم واتفاقيتين في مجالي الطاقة والنقل الجوي.