وزيرة الشؤون الاجتماعية تستعرض خلال جلسة حوارية في جنيف برامج الوزارة وآليات تنفيذها

جنيف-سانا

استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات خلال جلسة حوارية بعنوان “معالجة أسباب الأزمات لا أعراضها” البرامج التي تعمل عليها الوزارة وآليات تنفيذها، وسلطت الضوء على الخطط الرامية إلى تعزيز الاستجابة المستدامة للاحتياجات المجتمعية.

وأكدت الوزيرة خلال الجلسة التي عقدت اليوم الجمعة في جنيف أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، مشددةً على دورها الحيوي في التعاون مع الحكومة لتنفيذ مشاريع تنموية مخصصة للمجتمعات المحلية، بما يسهم في معالجة جذور الأزمات وتحقيق أثر طويل الأمد.

شارك في الجلسة كل من المنسق المقيم للممثل الخاص للأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية برونو ليماركي، والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية أميتاب بيهار، وسفيرة ومديرة مركز جنيف للحوكمة في قطاع الأمن ناتالي شوارد.

يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تشارك في منتدى التعاون الدولي بدورته الخامسة، والذي يركّز على تحديات ومستقبل المساعدات الإنسانية.

