المنافذ والجمارك تبحث مع شركة تركية خطوات تنفيذ مشروع حوض السفن في مرفأ طرطوس

دمشق-سانا



بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع وفد من شركة KUZEY STAR SHIPYARD التركية، برئاسة طارق حجازي، خطوات تنفيذ مشروع إنشاء حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين.



وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات التي أُنجزت منذ توقيع الاتفاقية، ومناقشة الإجراءات التنفيذية الجارية، إلى جانب بحث أبرز التحديات والعقبات التي قد تواجه مراحل تنفيذ المشروع وآليات معالجتها، بما يضمن تسريع وتيرة العمل وفق البرنامج الزمني المعتمد، إضافةً إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بالمشروع، وسبل تعزيز التنسيق بين الجانبين لضمان نجاحه.



وأكد الجانبان أهمية المشروع بوصفه أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في القطاع البحري السوري، لما يمثله من خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة السفن في سوريا وفق المعايير الدولية، وتعزيز قدرات المرافئ السورية، وخلق فرص عمل واسعة، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى الكوادر الوطنية.



وأكد بدوي حرص الهيئة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية، لتذليل العقبات أمام المشروع، نظراً لما يحمله من أثر اقتصادي وتنموي كبير، ودوره في تعزيز مكانة سوريا على خارطة الصناعات البحرية الإقليمية.



بدوره، أعرب وفد الشركة عن تقديره للتعاون الذي تبديه الهيئة، مؤكداً الالتزام بالمضي في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، وبما يحقق الأهداف المشتركة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز قطاع الصناعات البحرية في سوريا.



وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وقعت في الـ 15 من كانون الثاني الماضي‏ اتفاقية ‏استثمار استراتيجية مع الشركة التركية، بهدف إدخال صناعة السفن إلى سوريا وفق المعايير الدولية، وإنشاء حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس، وتنفيذ مختلف أعمال صناعة وبناء وإصلاح وصيانة السفن وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية العالمية، وبما يسهم في توطين صناعة بحرية متقدمة داخل سوريا.