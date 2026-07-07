دول ومنظمات عربية وإقليمية تدين التفجيرين قرب وزارة السياحة بدمشق ‏

عواصم-سانا
أدانت دول ومنظمات عربية وإقليمية التفجيرين اللذين استهدفا محيط وزارة السياحة في دمشق اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل محاولة لزعزعة أمن سوريا واستقرارها، ومجددة تضامنها مع الشعب السوري ورفضها جميع أشكال الإرهاب والعنف.
تركيا
أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان نقلته وكالة الأناضول، التفجيرين، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب السوري، ومشددة على أنه لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا.
كما أوضحت الوزارة في بيانها أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا.
الإمارات العربية المتحدة
وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لوزارة خارجيتها، التفجيرين اللذين وقعا قرب وزارة السياحة في دمشق، مؤكدة رفضها جميع أشكال الإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار.
كما شددت الوزارة في بيانها على تضامن الإمارات مع سوريا، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
لبنان
وفي لبنان، أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون التفجيرين، معتبراً أن وقوعهما في هذا التوقيت الحساس يشكل محاولة لزعزعة الاستقرار وعرقلة مسار التعافي في سوريا.
وأكد عون تضامن لبنان الكامل مع سوريا، مشدداً على أن استقرارها يشكل جزءاً لا يتجزأ من استقرار لبنان والمنطقة.
العراق
بدورها، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها الشديدة للتفجيرين، واصفة إياهما بالانتهاك الصارخ لأمن المدنيين ومحاولة لتقويض استقرار سوريا، مؤكدةً موقف العراق الثابت في رفض الإرهاب والتطرف، وتضامنه الكامل مع سوريا.
مصر
وأكدت مصر رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والإرهاب، مشددة على ضرورة التصدي لكل ما من شأنه زعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، ومجددة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.
رابطة العالم الإسلامي
من جهتها، أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجيرين، مؤكدة رفضها الإرهاب والعنف بجميع أشكالهما، ومجددة تضامنها مع سوريا، ومعربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
البرلمان العربي
كما أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي التفجيرين، مؤكداً أن أمن سوريا يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، ومجدداً موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن وقوع انفجارين قرب وزارة السياحة، حيث رصدت قوى الأمن الداخلي عبوتين ناسفتين، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات.