دول ومنظمات عربية وإقليمية تدين التفجيرين قرب وزارة السياحة بدمشق ‏

عواصم-سانا‌‎ ‎

أدانت دول ومنظمات عربية وإقليمية التفجيرين اللذين استهدفا محيط وزارة ‏السياحة في دمشق اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل محاولة ‏لزعزعة أمن سوريا واستقرارها، ومجددة تضامنها مع الشعب السوري ‏ورفضها جميع أشكال الإرهاب والعنف.‏

تركيا‎ ‎

أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان نقلته وكالة الأناضول، ‏التفجيرين، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب السوري، ومشددة على أنه لا ‏مكان للعنف والإرهاب في سوريا.

كما أوضحت الوزارة في بيانها أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى ‏ترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا.‏

الإمارات العربية المتحدة

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لوزارة خارجيتها، ‏التفجيرين اللذين وقعا قرب وزارة السياحة في دمشق، مؤكدة رفضها جميع ‏أشكال الإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار. ‏

كما شددت الوزارة في بيانها على تضامن الإمارات مع سوريا، معربةً عن ‏تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.‏

لبنان

وفي لبنان، أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون التفجيرين، معتبراً أن ‏وقوعهما في هذا التوقيت الحساس يشكل محاولة لزعزعة الاستقرار وعرقلة ‏مسار التعافي في سوريا. ‏

وأكد عون تضامن لبنان الكامل مع سوريا، مشدداً على أن استقرارها يشكل ‏جزءاً لا يتجزأ من استقرار لبنان والمنطقة.‏

العراق‎ ‎

بدورها، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها الشديدة للتفجيرين، ‏واصفة إياهما بالانتهاك الصارخ لأمن المدنيين ومحاولة لتقويض استقرار ‏سوريا، مؤكدةً موقف العراق الثابت في رفض الإرهاب والتطرف، وتضامنه ‏الكامل مع سوريا.‏

مصر‎ ‎

وأكدت مصر رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والإرهاب، مشددة على ‏ضرورة التصدي لكل ما من شأنه زعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية ‏السورية، ومجددة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة كل ما يستهدف أمنها ‏واستقرارها.‏

رابطة العالم الإسلامي‎ ‎

من جهتها، أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجيرين، مؤكدة رفضها الإرهاب ‏والعنف بجميع أشكالهما، ومجددة تضامنها مع سوريا، ومعربة عن تمنياتها ‏بالشفاء العاجل للمصابين.‏

البرلمان العربي‎ ‎

كما أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي التفجيرين، مؤكداً ‏أن أمن سوريا يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، ومجدداً ‏موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحفاظ على أمن سوريا واستقرارها ‏وسيادتها ووحدة أراضيها.‏

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن وقوع انفجارين ‏قرب ‏وزارة السياحة، حيث رصدت قوى الأمن الداخلي عبوتين ناسفتين، ‏وباشرت ‏الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما ‏انفجرتا ‏أثناء التجهيز لعملية التفكيك، ما أسفر عن وقوع العديد من ‏الإصابات.‏