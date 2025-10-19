الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني ينطلق غداً في دمشق

دمشق-سانا

تنطلق يوم غد الإثنين فعاليات “الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025″، الذي ينظمه اتحاد غرف التجارة السورية، بالتعاون مع غرفة التجارة العربية النمساوية، وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وذلك في فندق “غولدن المزة” بدمشق.

ويتضمن الملتقى عدداً من الجلسات التي تسلط الضوء على قانون الاستثمار، والمزايا والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة في مشاريع الإنتاج، والتوليد في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة.

كما يناقش الملتقى دور البنية التحتية للنقل والمواصلات في دعم التجارة والتنمية، بالإضافة إلى فرص الشراكة في مجالي الخدمات الصحية والتجهيزات الطبية، إضافة إلى التحول الرقمي، والبنية التكنولوجية كرافعة للاستثمار الرقمي، على أن يُختتم بجلسة حول إعادة الإعمار والتنمية العمرانية.

ويهدف الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوسيع مجالات التعاون بين الشركات السورية ونظيراتها النمساوية والألمانية، بما يُسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ونقل الخبرات والتقنيات، وفتح آفاق جديدة للشراكات المستقبلية.

كما يشكل الملتقى منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، لتبادل الرؤى حول بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية، واستعراض الفرص النوعية في مجالات عدة، بما يعزز موقع سوريا كوجهة واعدة للاستثمار في المنطقة.