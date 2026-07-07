إطلاق خدمة تأسيس الشركات عبر البوابة الإلكترونية للإدارة العامة للتجارة الداخلية

دمشق-سانا

أطلقت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة، خدمة تأسيس الشركات بمختلف أنواعها عبر البوابة الإلكترونية للإدارة، وذلك في إطار ‏تنفيذ برنامج التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي.‏

وتسهم الخدمة بالتسجيل الإلكتروني للشركات من جهة، ومتابعة الطلبات عبر الإنترنت على الرابط.

وفي تصريح لـ سانا، بين مدير الشركات في الإدارة عبد المجيد العبدو، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تسهيلاً لعمل القطاع الاقتصادي وتبسيطاً للإجراءات، بما يختصر وقت وجهد المتعاملين، ويسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير الاقتصاد الوطني.

وأوضح العبدو أن الاستفادة من الخدمة تبدأ بمراجعة الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، أو أحد دوائر الشركات في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات، للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور تتيحان الدخول إلى البوابة الإلكترونية والمنصة الخاصة بالشركات، واستكمال إجراءات تأسيس الشركة، من خلال إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق القانونية اللازمة.

ووفق العبدو، فإن هذه الخدمة تتيح لمؤسس الشركة مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب، فضلاً عن متابعة حالة الطلب إلكترونياً بعد تقديمه، والاطلاع على مراحل معالجته من قبل مديرية الشركات.

وأشار العبدو إلى أن الإدارة تسعى إلى تقديم خدماتها بشكل بسيط وميسر، بعيداً عن الروتين، مبيناً أن رقمنة تأسيس الشركات توفر الوقت والجهد، وتحد من التعقيد، وتعزز الشفافية، بما يعود بالنفع على تطور القطاع الاقتصادي.

يشار إلى أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أطلقت في كانون الثاني الماضي خدمة إلكترونية تتيح لأصحاب السجلات التجارية الفردية في ريف دمشق تحديث بيانات سجلاتهم واستكمالها بأنفسهم عبر منصة إلكترونية مخصصة، دون الحاجة إلى المراجعة المباشرة أو الانتظار.