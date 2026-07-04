القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول

أنقرة-سانا

أجرى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة، فادي القاسم، زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول، اطلع خلالها على سير العمل، وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين.

وذكرت السفارة عبر منصة “إكس” اليوم السبت، أن الزيارة شملت متابعة الإجراءات المعتمدة في تقديم الخدمات، وبحث السبل الكفيلة بتسهيلها وتبسيطها، بما يسهم في تخفيف الإجراءات عن المواطنين، وتسريع إنجاز معاملاتهم.

كما التقى القاسم خلال جولته عدداً من المراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم المتعلقة بالخدمات القنصلية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير آليات العمل، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويحسن جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لمتابعة الإجراءات المعتمدة في تقديم الخدمات، في عموم السفارات والقنصليات السورية، وبحث السبل الكفيلة بتطويرها وتبسيطها، بما يسهم في تخفيف الإجراءات عن المواطنين، وتسريع إنجاز معاملاتهم.