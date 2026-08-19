الرئيس الشرع يبحث مع وزير الطاقة التركي ‏تعزيز ‏التعاون والشراكة في قطاع الطاقة

دمشق-سانا
استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، اليوم الأربعاء، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له، بحضور وزير الطاقة محمد البشير.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة، بما يسهم في تطوير هذا القطاع ودعم استقراره.
وكان الوزير البشير التقى في وقت سابق اليوم نظيره التركي في قصر تشرين بدمشق، وبحثا مسارات التعاون الثنائي بين البلدين، كما وقعت وزارتا الطاقة السورية والتركية بحضور الوزيرين مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين.