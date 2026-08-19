الرئيس الشرع يبحث مع وزير الطاقة التركي ‏تعزيز ‏التعاون والشراكة في قطاع الطاقة

photo 2026 08 19 17 42 57 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الطاقة التركي ‏تعزيز ‏التعاون والشراكة في قطاع الطاقة

‎دمشق-سانا‎ ‎

استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب ‏بدمشق، ‏اليوم الأربعاء، وزير ‏الطاقة والموارد ‏الطبيعية التركي ‏ألب أرسلان بيرقدار والوفد ‌‏المرافق له، بحضور وزير ‏الطاقة محمد البشير‎.‎ ‎

‎ ‎وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون ‏والشراكة ‏بين ‏البلدين في قطاع الطاقة، بما يسهم ‏في تطوير هذا ‏القطاع ودعم ‏استقراره‎.‎

وكان الوزير البشير التقى في وقت سابق اليوم ‏نظيره ‏التركي في قصر تشرين بدمشق، وبحثا ‏مسارات التعاون ‏الثنائي بين البلدين، كما وقعت ‏وزارتا الطاقة السورية والتركية بحضور ‌‏الوزيرين مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم ‏الأرض ‏والتعدين.‏

photo 2026 08 19 17 42 57 5 1 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الطاقة التركي ‏تعزيز ‏التعاون والشراكة في قطاع الطاقة
photo 2026 08 19 17 42 57 2 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الطاقة التركي ‏تعزيز ‏التعاون والشراكة في قطاع الطاقة
photo 2026 08 19 17 42 57 3 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الطاقة التركي ‏تعزيز ‏التعاون والشراكة في قطاع الطاقة
photo 2026 08 19 17 42 57 4 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الطاقة التركي ‏تعزيز ‏التعاون والشراكة في قطاع الطاقة
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