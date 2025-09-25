وزارة الدفاع التّركية: مصممون على مواصلة التعاون الوثيق مع سوريا لدعم وحدتها واستقرارها

أنقرة-سانا

أكدّت وزارة الدفاع التّركية أنها مصممة على مواصلة التعاون الوثيق مع سوريا، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، بما يدعم وحدة واستقرار وأمن الأراضي السورية.

ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن زيارة وفد من القوى البحرية في وزارة الدفاع السورية اليوم إلى مقر قيادة الأسطول التركي، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر في الوزارة قولها: أكدنا أننا سنقدم جميع أنواع الدعم، براً وبحراً وجواً لتطوير القدرات الدفاعية والأمنية للحكومة السورية”، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين الطرفين اكتسبت زخماً مع مذكرة التفاهم الموقعة في آب الماضي.

كما أشارت المصادر إلى أنها تتابع بدقة واهتمام الاتصالات بين سوريا وقوات “قسد”، وقالت: إن “الهجمات الأخيرة ضد الجيش السوري في منبج وريف حلب، أظهرت مرة أخرى بوضوح أن تنظيم قسد الإرهابي لا يتحرك وفقاً للاتفاقية التي وقعها مع الحكومة السورية في 10 آذار 2025، وأنه يشكل تهديداً للسلام والاستقرار الإقليميين”.

وكانت قوات قسد استهدفت يوم السبت الماضي قرى (تل ماعز، علصة، الكيارية) الخارجة عن سيطرتها في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون، كما استهدفت قرية أم تينة الواقعة تحت سيطرتها، وفقا لما أعلنته إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع.

وأشارت الإدارة إلى أن قوات قسد تواصل استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج، وارتكبت بتاريخ الـ 10 من أيلول الجاري مجزرة في قرية الكيارية، أسفرت عن ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.