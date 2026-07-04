الصومال تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا

photo 2026 07 04 02 09 20 الصومال تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا

مقديشو-سانا

أدانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق يوم الخميس الماضي، وأسفر عن ارتقاء عدد من الضحايا وإصابة العديد من الأشخاص.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: إن الصومال تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية، ولا سيما إلى أسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين.
 
وأكدت الوزارة تضامن الصومال الكامل مع سوريا في هذا الظرف العصيب، مجددةً دعمها لأمنها واستقرارها وسلامة شعبها.
 
وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق، أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، فيما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار.
 

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