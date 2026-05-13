عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان.

وجاء في بيان على موقع الرئاسة اللبنانية على منصة ” إكس” أن عون استقبل القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام زار سوريا يوم السبت الماضي والتقى الرئيس أحمد الشرع، حيث جرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم المصالح المشتركة، وتعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.